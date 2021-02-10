Şehrin göbeğinde skandal! Hangi hayvana ait olduğu bilinmeyen etleri inşaat malzemesi taşır gibi taşıdılar

Şanlıurfa'da kamyonet kasasında onlarca büyükbaş hayvanın hijyenik olmayan koşullarda inşaat malzemesi gibi taşınması tepkilere neden oldu. İnsan sağlığını tehdit eden görüntülerle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı göreve çağrıldı.