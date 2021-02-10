Şehrin göbeğinde skandal! Hangi hayvana ait olduğu bilinmeyen etleri inşaat malzemesi taşır gibi taşıdılar
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Şehrin göbeğinde skandal! Hangi hayvana ait olduğu bilinmeyen etleri inşaat malzemesi taşır gibi taşıdılar

10.02.2021 09:14 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:42

Şanlıurfa'da kamyonet kasasında onlarca büyükbaş hayvanın hijyenik olmayan koşullarda inşaat malzemesi gibi taşınması tepkilere neden oldu. İnsan sağlığını tehdit eden görüntülerle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı göreve çağrıldı.

Marketlerde satılan hazır dönerlerin paketlendiği işletmedeki skandal görüntülerin ardından tepki çeken fotoğraflar bu kez Şanlıurfa'dan geldi.

HİJYEN KURALLARI HİÇE SAYILDI

Kilolarca etin, kasası açık bir kamyonete üst üste atılıp hijyenik olmayan koşullarda taşındığı görüldü. Hayvanların soğuk hava depolu araçlar yerine yük taşımada kullanılan kamyonetin kasasında taşınması tepkilere neden oldu.

Şehrin göbeğinde skandal! Hangi hayvana ait olduğu bilinmeyen etleri inşaat malzemesi taşır gibi taşıdılar

BAKANLIĞI GÖREVE ÇAĞIRDILAR

Fotoğraflar üzerine süren tartışmada ise kesilen hayvanların at ya da eşek olabileceği iddiası gündeme geldi. Kısa sürede sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına giren konuyla ilgili vatandaşlar Tarım ve Orman Bakanlığı'nı göreve çağırdı.

Şehrin göbeğinde skandal! Hangi hayvana ait olduğu bilinmeyen etleri inşaat malzemesi taşır gibi taşıdılar
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