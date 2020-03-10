Şehitlerin isimleri çocuk parklarında yaşatılacak
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Mustafakemalpaşa, Yeşilova, Güncel

Şehitlerin isimleri çocuk parklarında yaşatılacak

Mustafakemalpaşa Belediyesi, ilçede bulunan 2 çocuk parkına şehit düşen askerlerin ismi yaşatılacak.

10.03.2020 09:43 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:43
Şehitlerin isimleri çocuk parklarında yaşatılacak

Mustafakemalpaşa Belediyesi, ilçede bulunan 2 çocuk parkına şehit düşen askerlerin ismi yaşatılacak.


Mustafakemalpaşa Belediyesi meclis toplantısında oy birliği ile alınan kararlarda Vıraca ve Yeşilova mahallelerinde bulunan iki çocuk parkının ismi değiştirildi. Yeşilova Belediyesinde çalıştığı dönemde bir iş kazası sonucu hayatını kaybeden Ömürlü Yaldız'ın ismi Yeşilova mahallesindeki çocuk oyun parkına, Hakkari kırsalında terörle mücadele sırasında Şehit olan Samet Aktaş'ın ismi ise Vıraca Mahallesindeki çocuk parkına verildi. Şehit yakınlarını makamında misafir eden Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, belediye meclisi olarak, görev başında ve vatan müdafaasında şehit olan kardeşlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak üzere karar aldıklarını söyledi. Kanar, "Oy birliği ile alınan kararlar neticesinde, Yeşilova mahallesindeki parkın ismini Ömürlü Yaldız ve Vıraca mahallesindeki parkın ismini de Şehit Samet Aktaş Parkı olarak belirledik. Görev ve şehadet aşkıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimiz artık aramızda olmasalar da, hizmetlerimizde ve vatandaşlarımızın dualarında ebediyen yaşayacaklar" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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