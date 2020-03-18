Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Şentürk mesajında, kutsal vatan topraklarının her karışının şehit kanlarıyla sulandığını belirtti.

Şentürk, şehitleri saygıyla ve şükranla anarak, şöyle devam etti:

"Vatanın bütünlüğünü, milletin bağımsızlığını korumak ve savunmak için en zor koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerimiz, devletimizin varlığının, birlik ve beraberliğinin güvencesi olarak sonsuza kadar milletimizin gönlünde yaşamaya devam edecektir. Bu duygularla, 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için geçmişte olduğu gibi günümüzde de hayatlarını feda etmekten çekinmeyen tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum."

Milletvekili Yaşar Tüzün

Milletvekili Yaşar Tüzün de Çanakkale destanına isimlerini yazdıran bütün kahramanları rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Çanakkale Zaferi'nin, Mustafa Kemal Atatürk ve Türk ordusu ile dünyaya tarihte bir altın sayfa olduğunu belirten Tüzün, mesajında şunları kaydetti:

"Çanakkale Zaferi, tarihimiz açısından çok büyük neticeleri barındıran bir kahramanlık destanıdır ve tarihin nabzının attığı yerdir. Çanakkale, 105 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına, karşı göğüs göğüse çarpışmaların olduğu bir savaştır. Zira bu savaşta yedi düvele 'hayır' denilerek 'Çanakkale geçilmez' destanı yazılmıştır. Bununla birlikte 18 Mart, Mustafa Kemal'in önderliğinde 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesiyle bağımsız, barışçı yeni Türk devletinin ilk temellerinin savaş meydanlarında atıldığı gündür. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanını savunurken şehit olan Mehmetçiklerimizi, hayatlarını hiçe sayan gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA