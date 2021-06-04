Şehitler memleketlerine uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Şehitler memleketlerine uğurlandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen kazada şehit olan uzman çavuşlar Necati Yatkak (28) ve Halit Altun (28) ile Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz (24) Hatay Havalimanı'nda yapılan törenle memleketlerine uğurlandı.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen kazada şehit olan uzman çavuşlar Necati Yatkak (28) ve Halit Altun (28) ile Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz (24) Hatay Havalimanı'nda yapılan törenle memleketlerine uğurlandı.

Şehit uzman çavuşlar Necati Yatkak, Halit Altun ve Şahin Sarılmaz için Hatay Havalimanı'nda tören düzenlendi. Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Hatay Valisi Rahmi Doğan, kent protokolü, askeri ve mülki erkan katıldı. Törende şehitlerin özgeçmişlerinin okundu, dualar yapıldı. Törenin ardından uzman çavuşlar Şahin Sarılmaz memleketi Aksaray'a, Necati Yatkak Afyonkarahisar'a, Halit Altun ise Mardin'e uğurlandı.


Şehitler memleketlerine uğurlandı
Şehitler memleketlerine uğurlandı
Şehitler memleketlerine uğurlandı
Şehitler memleketlerine uğurlandı
Şehitler memleketlerine uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bu mezar tam 7 metre! Evlenecek olan da askere gidecek olan da oraya koşuyor
Bu mezar tam 7 metre! Evlenecek olan da askere gidecek olan da oraya koşuyor
Son dakika: Hatay'da askeri tır çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit
Son dakika: Hatay'da askeri tır çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit
Son dakika haber... Lastiği patlayan askeri TIR, fabrikaya girdi: 2 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika haber... Lastiği patlayan askeri TIR, fabrikaya girdi: 2 kişi yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Sergen İlker Kaleli Aslı Bekiroğlu Seren Serengil
Spor Mert Günok Burak Yılmaz Ergin Ataman Merih Demiral Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şehitler memleketlerine uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 12:30:36. #1.13#

title