23.09.2019 23:36

Şehitler memleketlerine uğurlandı

HAKKARİ - Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 asker, memleketlerine uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Topçu Teğmen Fikret Dinçer ile Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk için Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda yapılan törenin ardından helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda getirildi. İlçe Müftüsü Şakir Şahin'in dua okumasıyla şehit Tantürk ve Dinçer'in naaşları askerlerin omuzunda askeri uçağa alınarak memleketlerine uğurlandı.

Hakkari Dağ ve Komando Tugayında düzenlenen törene Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı İdris Koç. Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş amirleri, polis ve askeri personel katıldı.

Kaynak: İHA