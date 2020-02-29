Şehitler için saygı konvoyu
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Şehitler için saygı konvoyu

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan 33 asker için Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde birlik ve beraberlik konvoyu düzenlendi.

29.02.2020 05:07 | Son Güncelleme: 29.02.2020 05:09
Şehitler için saygı konvoyu

'nin kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan 33 asker için 'nın Kahramankazan ilçesinde birlik ve beraberlik konvoyu düzenlendi.

Sosyal medya üzerinden organize olan ve yaklaşık 300 aracın katıldığı konvoy, ilçenin ana caddelerini takip ederek, Milli Egemenlik Meydanı'na ulaştı.

Mehmetçiğe destek sloganları atan gruptakilere, vatandaşlar da evlerinin pencerelerinden bayrak sallayarak destek verdi.

Daha sonra Milli Egemenlik Parkı'nda şehitler için dua edildi, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okudu.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Şehitler için saygı konvoyu
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