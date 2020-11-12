Şehitkamil'e modern yollar kazandırılıyor

Şehitkamil Belediyesi, Alparslan Mahallesi'nde altyapısı tamamlanmış noktalarda asfalt çalışması başlattı.

Şehitkamil Belediyesi, Alparslan Mahallesi'nde altyapısı tamamlanmış noktalarda asfalt çalışması başlattı. Kısa süre önce imar uygulaması yapılan ve yerleşime açılan Alparslan Mahallesi'nde yapılan çalışmalarla modern yollar vatandaşın hizmetine sunulacak.

Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçenin yeni mahallelerinden biri olan Alparslan Mahallesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlandığı noktalarda başlatılan kapsamlı asfalt çalışması aralıksız devam ediyor. Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin hummalı çalışmaları kısa sürede tamamlanacak ve yeni, modern yollar halkın hizmetine sunulacak. Yürütülen çalışmaların memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Alparslan Mahalle Muhtarı Ali Köseoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.

Mahallede yürütülen asfalt çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Alparslan Mahalle Muhtarı Ali Köseoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibinin çalışmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kış mevsimi öncesi çalışmaların tamamlanacağını kaydeden Muhtar Köseoğlu, şunları söyledi:

"Mahallemiz, yerleşime kısa süre önce açılan yeni bir mahalle olmasına rağmen asfalt çalışmalarımız yapılıyor. Kış mevsiminin olumsuz hava şartları öncesinde inşallah mahallemizdeki çalışmalar tamamlanacak. Başkanımız bize söz verdi ve Allah razı olsun, sözünde de durdu. Şehitkamil Belediye Başkanı Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na, mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ederim. İnşallah kış mevsimi öncesinde yollarımızın tamamı yapılacak. Biz, Başkanımızdan ve ekibinden memnunuz, Allah da kendilerinden memnun olsun." - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı