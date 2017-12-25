Şehit Yakınları ve Gazilere Ücretsiz Sebze ve Meyve Dağıtıyor

Aydın'ın Söke ilçesinde bir çiftçi, arazisindeki sebze ve meyveleri şehit yakınları ve gazilere ücretsiz veriyor.



Güllübahçe Mahallesi'nde Mehmet Erten, içerisinde zeytin ve portakal gibi ürünlerin bulduğu arazisinin önüne "Şehit yakınları ve gazilerimize çiftliğimiz ürünleri ücretsizdir" yazılı pankart astı.



Gazetecilere açıklama yapan Erten, Sarıkamış şehitlerini anma gününde izlediği bir videodan etkilendiğini şehit aileleri ve gaziler için kendisinin de bir şey yapması gerektiği düşüncesiyle harekete geçtiğini söyledi.



Memleket için canını feda eden kahramanların yanında bu yaptığı hizmetin çok küçük olduğunu aktaran Erten, "Onlar için ne yapsak az. Bu vatan için canlarını hiçe sayanlar ve yakınları çiftliğimize gelip, dilediğince faydalanabilirler. Bizler paylaştıkça varız." dedi.