Şehit yakınları, STK ve kanaat önderleri Sason Kaymakamı Özadalı'ya plaket verdi

19.10.2019 10:54

Batman'ın Sason ilçesindeki şehit yakınları, kanaat önderleri ve ilçedeki STK temsilcileri, İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı'yı makamında ziyarete ederek yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.



Plaket takdim töreninde katılımcılar adına konuşan Kendo Aşireti kanaat önderi Hüseyin Çelik, Kaymakam Abdullah Özadalı'nın ilçede yaptığı hizmetlerin ilçedeki bütün vatandaşlar tarafından takdir edildiğini belirterek, hazırlanan plaketin bütün ilçe halkı adına verildiğini ifade etti. Çelik, "İlçe Kaymakamımız geldiği ilk günden bu güne kadar ilçemiz dahilindeki bütün köylere az veya çok muhakkak bir hizmet eli atmıştır. İlçe halkımız kanaatkardır, kendilerine uzanan bir eli muhakkak görür ve takdir eder. Kaymakamız ilçemizde devletin varlığını en iyi şekilde bizlere hissettirmiş ve ilçedeki her vatandaşın hayır duasını almayı başarmıştır. İlçemizde yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı kendisine halkımız adına teşekkür ediyoruz" dedi.



Aldığı plaketten dolayı kanaat önderleri ve ilçedeki sivil toplum temsilcilerine teşekkür eden Kaymakam Abdullah Özadalı da yapılan hizmetin devlet anlayışıyla yapıldığını belirterek, ilçedeki her vatandaşa ve her bir karış toprağa hizmeti ulaştırmak için çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Sason ilçe kaymakamlığında düzenlenen plaket törenine Kaymakam Abdullah Özadalı'nın yanı sıra İhlas Haber Ajansı (İHA) İlçe temsilcisi Ekrem Aktaş, Derğani aşireti kanaat önderi Bayram Çetinkaya, Şigo aşireti kanaat önderi Emin Yaşar, Bıdri aşireti kanaat önderi Şerif Işık, Şaro aşireti kanaat önderi Mehmet Salih Avcı, Kendo aşireti kanaat önderi Hüseyin Çelik, Korami aşireti kanaat önderi Fettah Koç, Hiyan aşireti kanaat önderi Adnan Ekmen, Sason Şehit ve Gazi aileleri Dernek Başkanı Mutalip Çelik, Toç Bir Sen, Memur Sen, Diyanet Sen ilçe temsilcileri, Muhtarlar Dernek Başkanı Muhsin Suna, ilçedeki diğer STK temsilcileri katıldı. Plaket takdim töreni çekilen toplu fotoğrafla sona erdi. - BATMAN

Kaynak: İHA