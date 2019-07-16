Şehit Uzman Onbaşı Demircan, son yolculuğuna uğurlandı



TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlediği 'Pençe-2' operasyonunda, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan'ın (23) cenazesi, memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle toprağa verildi.

Van'da düzenlenen törenin ardından bugün sabah saatlerinde uçakla memleketi Gaziantep'e getirilip Asri Mezarlık Gasilhanesi'ne konulan şehit İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan için, Bahaeddin Nakıboğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Evin tek çocuğu Demircan'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan şehidin annesi Zeynep Demircan ve yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Demircan'ın cenazesi, öğle namazının ardından İl Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.



Kaynak: DHA

- Gaziantep