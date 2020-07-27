Şehit uzman çavuş'un ismi yaşadığı mahalleye verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şehit uzman çavuş'un ismi yaşadığı mahalleye verildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü PKK üyeleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ali Şirin'in ismi Dodurga ilçesine bağlı Dikenli köyünde yaşadığı mahalleye verildi.

Şehit uzman çavuş'un ismi yaşadığı mahalleye verildi
27.07.2020 16:27 | Son Güncelleme: 27.07.2020 17:15

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü PKK üyeleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ali Şirin'in ismi Dodurga ilçesine bağlı Dikenli köyünde yaşadığı mahalleye verildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Dodurga Dikenli köyü Kibirler mahallesinin ismi Şehit J. Uzm. Çvş. Ali Şirin Mahallesi olarak değiştirildi.

Şehit J. Uzm. Çvş. Ali Şirin'in artık ismiyle yaşayacağını belirten Btuak Valisi Mustafa Çiftçi, kararın alınmasında katkısı olan herkese teşekkür etti. Program Mevlid-i Şerif okunması yapılan duanın ardından sona erdi.

Programa Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Dodurga kaymakamı Abdulkadir Işık, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Genel Meclis Başkanı Ali Osman Öztürk, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin kurum müdürleri, daire amirleri ve köy halkı katıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi Dünya
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi Güncel
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'lanet' açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı Magazin
Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı
Yurtiçi Kargo'dan araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı! Asgari ücretin 3 katı kazanacaklar Ekonomi
Yurtiçi Kargo'dan araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı! Asgari ücretin 3 katı kazanacaklar
Oyun oynadığı araç hareket edince kendisini dışarı atan çocuk, otomobilin altında kalarak can verdi 3. Sayfa
Oyun oynadığı araç hareket edince kendisini dışarı atan çocuk, otomobilin altında kalarak can verdi
Kaybolan engellinin cansız bedeni kardeşi tarafından ayçiçeği tarlasında bulundu
Kaybolan engellinin cansız bedeni kardeşi tarafından ayçiçeği tarlasında bulundu
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Korona testi pozitif çıkan talihsiz kadın, hastaneden çekip paylaştığı videoda hüngür hüngür ağladı
Korona testi pozitif çıkan talihsiz kadın, hastaneden çekip paylaştığı videoda hüngür hüngür ağladı
Elazığ'da termometreler yine 47 dereceyi gördü
Elazığ'da termometreler yine 47 dereceyi gördü
Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek
Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
Burak Yılmaz, Lille'den 1.75 milyon euro civarında maaş alacak
Burak Yılmaz, Lille'den 1.75 milyon euro civarında maaş alacak
Arkadaşının 'Ye bir şey olmaz' dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Çin ve ABD arasındaki gerilim zirveye çıktı! ABD'nin başkonsolosluğu resmen kapandı
Çin ve ABD arasındaki gerilim zirveye çıktı! ABD'nin başkonsolosluğu resmen kapandı
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti
Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru için harekete geçti
Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru için harekete geçti
Son Dakika: İsrail, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı
Son Dakika: İsrail, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı
Son Dakika: Binbaşı Arslan Kulaksız'ın kanı yerde kalmadı! Katillerinin 3'ü öldürüldü
Son Dakika: Binbaşı Arslan Kulaksız'ın kanı yerde kalmadı! Katillerinin 3'ü öldürüldü
Gözü dönmüş müşteri, maske takmasını isteyen mağaza müdürünü askı demiri ile dövdü
Gözü dönmüş müşteri, maske takmasını isteyen mağaza müdürünü askı demiri ile dövdü
İspanyol bakan Ayasofya için 'Ortak ev' dedi, Çavuşoğlu düzeltti: Ayasofya camidir
İspanyol bakan Ayasofya için "Ortak ev" dedi, Çavuşoğlu düzeltti: Ayasofya camidir
Altın fiyatlarının rekor seviyelere gelmesi Trabzon hasır bileziğinin üretimini durma noktasına getirdi
Altın fiyatlarının rekor seviyelere gelmesi Trabzon hasır bileziğinin üretimini durma noktasına getirdi
Önlemler bahçe kapısında başlıyor! Sıkı tedbir alan okullara 'temiz' belgesi de verilecek
Önlemler bahçe kapısında başlıyor! Sıkı tedbir alan okullara "temiz" belgesi de verilecek
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Uzun zamandır sessizliğe bürünen Ercüment Ovalı suskunluğunu bozdu! Aşı için şubatı işaret etti
Uzun zamandır sessizliğe bürünen Ercüment Ovalı suskunluğunu bozdu! Aşı için şubatı işaret etti
DSÖ'den koronavirüsle ilgili korkutan sözler: Gelecekte eski normale asla geri dönüş olmayacak
DSÖ'den koronavirüsle ilgili korkutan sözler: Gelecekte eski normale asla geri dönüş olmayacak
Fenerbahçe'den olaylı ayrılan Max Kruse, poker oynarken fotoğraf paylaştı
Fenerbahçe'den olaylı ayrılan Max Kruse, poker oynarken fotoğraf paylaştı
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
Inter Miami, Falcao yazılı formaları satışa sundu! Taraftarlar, formalarla tesislere geldi
Inter Miami, Falcao yazılı formaları satışa sundu! Taraftarlar, formalarla tesislere geldi
Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük TFF 1. Lig play-offunda finale çıktı
Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük TFF 1. Lig play-offunda finale çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mensur Işık İlhan Cihaner Pınar Gültekin Devlet Bahçeli
Magazin Beyonce Demet Akbağ Şeyma Subaşı Huysuz Virjin
Spor Falcao Okan Buruk Selçuk İnan Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Daha Fazla Bursa Bayram Futbolcu Başakşehir
Şu an buradasınız: Şehit uzman çavuş'un ismi yaşadığı mahalleye verildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 17:38:50. #1.15#
title