Şehit Uzman Çavuş Ahmet Asan, Kütahya'da toprağa verildi
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Şehit Uzman Çavuş Ahmet Asan, Kütahya'da toprağa verildi

Şehit Uzman Çavuş Ahmet Asan, Kütahya'da toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan (23), memleketi Kütahya'nın Emet ilçesinde toprağa verildi.

Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan (23), memleketi Kütahya'nın Emet ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın Türk Bayrağı'na sarılı tabutunu taşıyan askeri uçak öğle saatlerinde Altıntaş ilçesindeki Zafer Havalimanı'na indi. Ömer ile Havva Asan çiftinin 5 çocuğundan biri olduğu belirtilen şehidin tabutu havaalanından alınarak Emet ilçesi Dere Mahallesi'nde bulunan baba evine getirildi. Burada alınan helallık esnasında anne Havva Asan ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Alınan helalliğin ardından Kocaalan Camii'nde Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan, gözyaşları içinde ilçe mezarlığına defnedildi.

Şehidin cenaze törenine, Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, askeri ve mülki erkanla protokol üyeleri katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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