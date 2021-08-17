Son dakika haberi | Şehit Teğmen İsmail Can Softa son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haberi | Şehit Teğmen İsmail Can Softa son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi | Şehit Teğmen İsmail Can Softa son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen İsmail Can Softa son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen İsmail Can Softa son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Teğmen İsmail Can Softa el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştu. 24 yaşındaki Şehit İsmail Can Softa için Beşiktaş'daki Levent Afet Yolal Camii'nde tören düzenlendi. Öğle namazına müteakiben düzenlenen cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı. Şehidin naaşı kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Edirne Kapı şehitli'ğine götürüldü.

(Murat Horoz - Gülşah Kahveci/İHA)

Son dakika haberi | Şehit Teğmen İsmail Can Softa son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Teğmen İsmail Can Softa son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Teğmen İsmail Can Softa son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Teğmen İsmail Can Softa son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Teğmen İsmail Can Softa son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Teğmen İsmail Can Softa son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Teğmen İsmail Can Softa son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Teğmen İsmail Can Softa son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Teğmen İsmail Can Softa son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Teğmen İsmail Can Softa son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Teğmen İsmail Can Softa son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Teğmen İsmail Can Softa son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Teğmen İsmail Can Softa son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Teğmen İsmail Can Softa son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Teğmen İsmail Can Softa son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Teğmen İsmail Can Softa son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit Teğmen İsmail Can Softa son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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