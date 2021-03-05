Şehit Şükrü Karadirek toprağa verildi

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerden Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in (29) naaşı, Afyonkarahisar'da toprağa verildi. Şehidin 3 aylık bebeği İbrahim Aras, Türk bayrağına sarılı tabutun yanına getirilerek, babasına veda etti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi askeri helikopterin dün kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerden Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in şehadet haberi, Afyonkarahisar'da yaşayan ailesine dün akşam üzeri ulaştı. Şehidin babası İbrahim Karadirek, annesi Şerife Karadirek ile eşi Elif Karadirek (24), acı haberi Uydukent Osmangazi Mahallesi'ndeki evlerinde aldı. Acılı aile haberin ardından büyük üzüntü yaşarken, bugün 11 şehit Ankara'da gerçekleştirilen törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmaları için memleketlerine gönderildi.

Özel uçakla saat 17.30'da Afyonkarahisar'a getirilen şehit Karadirek'in Türk bayrağına sarılı naaşı, ilk olarak baba ocağına götürüldü. Şehit Karadirek için ailesi ve yakınlarından helallik alındığı sırada ailesi ve yakınları güçlükle ayakta durabilirken, kız kardeşi Elif Karadirek, "Ağabey böyle mi gidecektin? Giderken bizi de götür" diyerek gözyaşı döktü. Helalliğin ardından şehidin naaşı, cenaze namazının kılınması için Paşa Camii'ne getirildi. Şehidin babası İbrahim, annesi Şerife, eşi Elif ve 3 aylık bebeği İbrahim Aras ile Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Akif Özkaldı, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek ve il protokolünün katıldığı cenaze namazını, Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı kıldırdı.ŞEHİT EŞİNİN SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADIŞehidin gözü yaşlı eşi Elif Karadirek, "Daha evladına doyamadı. Sen evladını böyle mi görecektin? Evladımız sensiz kaldı" dedi. Şehit için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de çelenk gönderdi.

Şehidin 3 aylık bebeği, kılınan namazın ardından Türk bayrağıyla örtülü tabutun yanına getirildi. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı toprağa verildi.

- Afyonkarahisar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR