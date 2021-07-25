Şehit Sözleşmeli Er Arslan'ın cenazesi memleketi Samsun'da (2)

TOPRAĞA VERİLDİFırat Kalkanı bölgesinde teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Emrah Arslan'ın (23) cenazesi, memleketi Vezirköprü'nün Çorakdere köyünde kılınan namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Emrah Arslan'ın (23) cenazesi, memleketi Vezirköprü'nün Çorakdere köyünde kılınan namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye Arslan'ın ailesinin yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak Öcal