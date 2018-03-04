Şehit Son Görüntüsünde Kızına Selam Göndermiş
AFRİN HAREKATI'NDA 44. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Şehit Son Görüntüsünde Kızına Selam Göndermiş

Afrin’e düzenlenen ‘Zeytin Dalı Operasyonu’ sırasında bölücü terör örgütü ile girilen çatışma sonucunda hayatını kaybeden Eskişehirli Uzman Çavuş Recep Çetin’in son görüntüleri ortaya çıktı.

Şehit Son Görüntüsünde Kızına Selam Göndermiş

Afrin'e düzenlenen ' Zeytin Dalı Operasyonu' sırasında bölücü terör örgütü ile girilen çatışma sonucunda hayatını kaybeden Eskişehirli Uzman Çavuş Recep Çetin'in son görüntüleri ortaya çıktı.

Afrin'e bağlı Bilalköy yakınlarında bölücü terör örgütü ile girilen çatışma sonucunda şehit olan Eskişehirli Uzman Çavuş'un son görüntüsünde 1,5 aylık kızına selam gönderdiği ortaya çıktı. Şehit Uzman Çavuş Çetin'in görüntüde ayrıca "Bize taarruzu değil, ölmeyi emrettiler" demesinden kısa bir süre sonra şehit olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et