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Son dakika haberi | Şehit polisin acı haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine ulaştı

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Son dakika haberi | Şehit polisin acı haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine ulaştı

Son dakika haberlerine göre Şehit polisin acı haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine ulaştıHATAY'ın Hassa ilçesindeki kontrol noktasındaki görev yerinde yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Davut Kaplan'ın (51) acı haberi Gaziantep'in islahiye ilçesinde yaşayan...

GAZİANTEP (DHA) - Şehit polisin acı haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine ulaştı

HATAY'ın Hassa ilçesindeki kontrol noktasındaki görev yerinde yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Davut Kaplan'ın (51) acı haberi Gaziantep'in islahiye ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

20 yıllık polis memuru Davut Kaplan'ın şehit olduğu haberi Atatürk Mahallesi'nde oturan eşi Gülcan ve ikiz oğulları Yunus (21) ile Emre (21) Kaplan'a, İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu ve yetkililer tarafından verildi. Aile bireyleri, aldıkları acı haber le gözyaşlarına boğuldu. Ailenin yakınları ve komşuları, taziye için Türk bayrakları asılan eve gelmeye başladı.

Evli ve üç çocuk babası olan Şehit polis memuru Davut Kaplan'nın cenazesi pazartesi günü Hatay'ın Hassa ilçesinde düzenlenecek törenin ardından Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Şebaplı Köyü'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Son dakika haberi | Şehit polisin acı haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine ulaştı

Son dakika haberi | Şehit polisin acı haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine ulaştı

Son dakika haberi | Şehit polisin acı haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine ulaştı

Son dakika haberi | Şehit polisin acı haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine ulaştı

Son dakika haberi | Şehit polisin acı haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine ulaştı

Son dakika haberi | Şehit polisin acı haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine ulaştı

Son dakika haberi | Şehit polisin acı haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine ulaştı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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