Şehit Polis Memurunun ismi Erenler'de yaşatılıyor
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Şehit Polis Memurunun ismi Erenler'de yaşatılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Şehit Polis Memurunun ismi Erenler'de yaşatılıyor

Şehit Polis Memuru Mehmet Tekcan'ın adının yaşatıldığını ifade eden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Yeşiltepe Mahallemizde bulunan bir parkımızı arkadaşlarımız özenle hazırlayarak yeni bir konsept kazandırdılar ve şehidimizin adını yaşatmak için parkımıza 'Şehit Mehmet Tekcan Parkı'...

Şehit Polis Memuru Mehmet Tekcan'ın adının yaşatıldığını ifade eden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Yeşiltepe Mahallemizde bulunan bir parkımızı arkadaşlarımız özenle hazırlayarak yeni bir konsept kazandırdılar ve şehidimizin adını yaşatmak için parkımıza 'Şehit Mehmet Tekcan Parkı' adını verdik" dedi.

Erenler'de 2020 yılında görevi başında gerçekleşen trafik kazası sonrasında şehit olan polis memuru Mehmet Tekcan'ın ismi Yeşiltepe Mahallesinde bulunan parka verildi. Konu hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, yapılan tadilat çalışmalarının ardından parkın yeniden hizmete açıldığını ifade ederek, parka Erenler İlçesinde şüpheli aracı takip esnasında yaşanan trafik kazasında şehit olan Polis Memuru Mehmet Tekcan'ın isminin verildiğini ifade etti.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Şehidimiz Mehmet Tekcan'ı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Hepimizi derinden üzen olay sonrasında İl Emniyet Müdürümüz Fatih Kaya ile şehidimizin adını Erenler İlçemizde bir parkta vermeye karar vermiştik. Yeşiltepe Mahallemizde bulunan bir parkımızı arkadaşlarımız özenle hazırlayarak yeni bir konsept kazandırdılar ve şehidimizin adını yaşatmak için Parka 'Şehit Mehmet Tekcan' adını verdik. Rabbim tüm emniyet güçlerimize güç ve kuvvet versin" diye konuştu. - SAKARYA

Şehit Polis Memurunun ismi Erenler'de yaşatılıyor
Şehit Polis Memurunun ismi Erenler'de yaşatılıyor
Şehit Polis Memurunun ismi Erenler'de yaşatılıyor
Şehit Polis Memurunun ismi Erenler'de yaşatılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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