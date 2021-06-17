Son dakika haberi! Şehit polis memuru için Muğla'da tören düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Şehit polis memuru için Muğla'da tören düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: - Şehit polis memuru için Muğla'da tören düzenlendi Bodrum'un Ortakent Mahallesindeki operasyonda şehit düşen Polis Memuru 26 yaşındaki Ercan Yangöz için Muğla Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

- Şehit polis memuru için Muğla'da tören düzenlendi

Bodrum'un Ortakent Mahallesindeki operasyonda şehit düşen Polis Memuru 26 yaşındaki Ercan Yangöz için Muğla Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

MUĞLA - Bodrum Ortakent Mahallesinde operasyon esnasında silah kaçakçıları olduğu ileri sürülen grup tarafından girilen çatışmada yaralanan ve hastanede şehit düşen polis memuru Ercan Yangöz için Muğla Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi.

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Bodrum, Menteşe Kaymakam ve Belediye Başkanları ile silah arkadaşları katıldı.

Denizli Buldan ilçesinde toprağa verilecek olan 26 yaşındaki şehit polis memuru Ercan Yangöz için Muğla Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törene anne Nursel ve babası Şahin Yangöz de katıldı. Anne ve baba ayakta durmakta zorluk çekerken sağlık ekipleri kendilerine refakat etti.

Törende şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün özgeçmişi okundu. 2015 yılında Aydın Polis okulundan mezun olan şehit polis Yangöz, ilk görev yeri olan Şırnak'tan 2017 yılında Muğla'ya ataması yapıldı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğinde görevli şehit polis memuru 16 Haziran tarihinde Bodrum Ortakent Mahallesinde operasyon esnasında araçtan açılan ateş sonrası ağır yaralandı ve tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Son dakika haberi! Şehit polis memuru için Muğla'da tören düzenlendi
Son dakika haberi! Şehit polis memuru için Muğla'da tören düzenlendi
Son dakika haberi! Şehit polis memuru için Muğla'da tören düzenlendi
Son dakika haberi! Şehit polis memuru için Muğla'da tören düzenlendi
Son dakika haberi! Şehit polis memuru için Muğla'da tören düzenlendi
Son dakika haberi! Şehit polis memuru için Muğla'da tören düzenlendi
Son dakika haberi! Şehit polis memuru için Muğla'da tören düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun

İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit polis Ercan Yangöz için başsağlığı mesajı
İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit polis Ercan Yangöz için başsağlığı mesajı
Bodrum'da 1 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu
Bodrum'da 1 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu
26 yaşındaki polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti
26 yaşındaki polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Angela Merkel Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Bergen Enis Arıkan Merve Dizdar Serenay Sarıkaya
Spor Diego Yiğit Şardan Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Şehit polis memuru için Muğla'da tören düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 10:40:27. #1.16#

title