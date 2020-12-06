Şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası kalp krizi geçirdi

İzmir'de, terör örgütü PKK'nın adliyeye yönelik saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, kalp krizi geçirdi. Sekin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, kalp krizi geçirdi.

Alınan bilgiye göre, önceki akşam göğüs ağrısı ve sırt ağrısı şikayetiyle Şehit Fethi Sekin Hastanesine başvuran Mehmet Zeki Sekin'in, yapılan kontroller sonrasında kalp krizi geçirdiği belirlendi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ameliyata alınan Sekin'e yapılan anjiyo sonucunda tıkanan kalp damarı açıldı. Sekin'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı