Şehit polis memuru Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı

ŞANLIURFA'da silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine takibe alıp 'dur' ihtarında bulundukları otomobilden açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Cemal Bozkurt (32) memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenazede saldırganın etkisiz hale getirildiği öğrenen yakınları, bu haberi alkışladı.

Şanıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Cemal Bozkurt'un cenazesi Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından karayolu ile memleketi Gaziantep'in Karkamış ilçesine getirildi. Polis memuru Bozkurt, için Karkamış ilçesindeki evinin önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri şehidin annesi Saliha Bozkurt, eşi Ruken Bozkurt ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Bozkurt'un cenazesi, ikindi namazının ardından İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi.