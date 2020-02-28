Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın cenazesi Şehit cenazesinin getirilişi Milli Savunma Bakanı Akar ve cenazeye katılanlardan görüntüler Cenaze namazının kılınması Şehidin naaşının taşınması Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya son yolculuğuna uğurlandıİdlib'de...
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın cenazesi
Şehit cenazesinin getirilişi
Milli Savunma Bakanı Akar ve cenazeye katılanlardan görüntüler
Cenaze namazının kılınması
Şehidin naaşının taşınması Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya son yolculuğuna uğurlandı
İdlib'de Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya, Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde toprağa verildi.
Şehidin cenaze törenine Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar da katıldı.
Kaynak: AA