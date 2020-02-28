Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya, son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın cenazesi Şehit cenazesinin getirilişi Milli Savunma Bakanı Akar ve cenazeye katılanlardan görüntüler Cenaze namazının kılınması Şehidin naaşının taşınması Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya son yolculuğuna uğurlandıİdlib'de...

28.02.2020 18:36 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:37
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Onbaşı Halil 'nın cenazesi

Şehit cenazesinin getirilişi

Milli Savunma Bakanı Akar ve cenazeye katılanlardan görüntüler

Cenaze namazının kılınması

Şehidin naaşının taşınması Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya son yolculuğuna uğurlandı

İdlib'de Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya, Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin cenaze törenine Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar da katıldı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya, son yolculuğuna uğurlandı
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