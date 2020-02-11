Şehit Piyade Uzman Onbaşı Açıkgöz son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Piyade Uzman Onbaşı Açıkgöz son yolculuğuna uğurlandı

Şehit için düzenlenen cenaze namazı Cenaze namazına katılanlar Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan şehit yakınları Ağlayan şehit yakınları Ağlayan asker Askerin gözyaşını silmeleri Helallik istenmesi Cenaze namazının kılınması Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutun tekbirler...

11.02.2020 14:03 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:07
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Açıkgöz son yolculuğuna uğurlandı

Şehit için düzenlenen cenaze namazı

Cenaze namazına katılanlar

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan şehit yakınları

Ağlayan şehit yakınları

Ağlayan asker

Askerin gözyaşını silmeleri

Helallik istenmesi

Cenaze namazının kılınması

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutun tekbirler eşliğinde omuzlarda götürülmesi

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan aracın gidişi ve çevresindeki kalabalık GAZİANTEP - Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Şehit Piyade Uzman Onbaşı Açıkgöz son yolculuğuna uğurlandı
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