Şehit Piyade Uzman Onbaşı Açıkgöz son yolculuğuna uğurlandı
Şehit için düzenlenen cenaze namazı Cenaze namazına katılanlar Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan şehit yakınları Ağlayan şehit yakınları Ağlayan asker Askerin gözyaşını silmeleri Helallik istenmesi Cenaze namazının kılınması Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutun tekbirler...
Şehit için düzenlenen cenaze namazı
Cenaze namazına katılanlar
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan şehit yakınları
Ağlayan şehit yakınları
Ağlayan asker
Askerin gözyaşını silmeleri
Helallik istenmesi
Cenaze namazının kılınması
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutun tekbirler eşliğinde omuzlarda götürülmesi
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan aracın gidişi ve çevresindeki kalabalık GAZİANTEP - Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz son yolculuğuna uğurlandı.