KASTAMONU - Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Nar son yolculuğuna uğurlandı
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KASTAMONU - Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Nar son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Hakkari Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın cenazesi, memleketi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde toprağa verildi.

Hakkari Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın cenazesi, memleketi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Nar'ın (24) naaşı, Ankara'dan alınarak uçakla Kastamonu Havaalanı'na getirildi.

Şehidin naaşı, burada düzenlenen törenin ardından Taşköprü ilçesindeki babaevine, helallik alınıp dua edilmesinin ardından Taşköprü Meydanı'na götürüldü.

Kastamonu Müftüsü Mustafa Bilgiç tarafından, öğle namazına müteakip kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Murat Nar'ın cenazesi Kurbantepe Mezarlığında toprağa verildi.

Törene, şehidin annesi Nezaket, babası Mustafa Nar ile yakınlarının yanı sıra Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve vatandaşlar katıldı.

Piyade Uzman Çavuş Murat Nar, 24 Nisan'da Hakkari Çukurca Güvendağı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanmış, ardından Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

KASTAMONU - Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Nar son yolculuğuna uğurlandı
KASTAMONU - Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Nar son yolculuğuna uğurlandı
KASTAMONU - Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Nar son yolculuğuna uğurlandı
KASTAMONU - Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Nar son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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