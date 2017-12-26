Şehit Piyade Uzman Çavuş Çam Son Yolculuğuna Uğurlandı
- Şehidin 7 aylık oğlu Mustafa'nın tören alanında bulunması Şehidin naaşının getirilmesi Cenaze namazının kılınması KAHRAMANMARAŞ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.
- Şehidin 7 aylık oğlu Mustafa'nın tören alanında bulunması
Şehidin naaşının getirilmesi
Cenaze namazının kılınması KAHRAMANMARAŞ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.