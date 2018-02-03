Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın Babaevinde Yas Var
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın Isparta'da yaşayan ailesine acı haber verildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın Isparta'da yaşayan ailesine acı haber verildi.
Merkeze bağlı Batıkent Mahallesi'ndeki baba evine giden askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini baba Süleyman Hilmi Yılmaz ile diğer aile yakınlarına iletti.
Aile bireyleri göz yaşlarına hakim olmadı. Ali Yılmaz'ın şehit haberini alan yakınları da geldikleri evde taziye çadırı kurdu.
Evlere Türk bayrakları asıldı, Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.