Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem, son yolculuğuna uğurlandı

AA / Anıl Kuru - Haberler | Güncel

Cenaze namazı için gelen vatandaşlar Helallik alınması Cenaze namazının kılınması Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı KONYA - Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan...

Cenaze namazı için gelen vatandaşlar

Helallik alınması

Cenaze namazının kılınması Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

KONYA - Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem, son yolculuğuna uğurlandı
AA / Anıl Kuru - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber: Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

Son dakika haber: Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

 MSB: Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde, üs bölgesinden çıkan emniyet unsurumuza, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu bir asker şehit...

MSB: Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde, üs bölgesinden çıkan emniyet unsurumuza, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu bir asker şehit...

 Son Dakika! Pençe Şimşek bölgesinde açılan taciz ateşinde bir askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı

Son Dakika! Pençe Şimşek bölgesinde açılan taciz ateşinde bir askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı
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Haber: Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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