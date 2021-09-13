Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem, son yolculuğuna uğurlandı
Cenaze namazı için gelen vatandaşlar Helallik alınması Cenaze namazının kılınması Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı KONYA - Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan...
Cenaze namazı için gelen vatandaşlar
Helallik alınması
Cenaze namazının kılınması Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
KONYA - Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.