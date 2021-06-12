Son dakika haber: Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın babaevinde hüzün var
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Son dakika haber: Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın babaevinde hüzün var

Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın Konya'daki baba ocağında hüzün var.

Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın Konya'daki baba ocağında hüzün var.

Şehit Akın'ın (23), merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber, yetkililer tarafından verildi.

Haberi alan şehidin babası Battal ve annesi Ayşe Akın, büyük üzüntü yaşadı.

Şehit askerin babaevine ve önündeki caddeye Türk bayrağı asıldı.

Akın ailesinin 4 çocuğundan en büyüğü olan şehidin, bekar olduğu öğrenildi.

Son dakika haber: Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın babaevinde hüzün var
Son dakika haber: Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın babaevinde hüzün var
Son dakika haber: Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın babaevinde hüzün var
Son dakika haber: Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın babaevinde hüzün var

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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Son dakika haber: Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın babaevinde hüzün var - Haberler
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