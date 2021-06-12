Son dakika haber: Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın babaevinde hüzün var

Son dakika habere göre Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın Konya'daki baba ocağında hüzün var.