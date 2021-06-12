Son dakika! Pençe Yıldırım Harekatı'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi
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Son dakika! Pençe Yıldırım Harekatı'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi

Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın için tören düzenlendi.

Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın için tören düzenlendi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, Akın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınan şehidin naaşı, helikoptere konuldu.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen Akın'ın cenazesi, buradan memleketi Konya'ya uğurlanacak.

Törene, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Merkez Komutanı Piyade Albay Kemal Kahraman, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile asker ve polisler katıldı.

Son dakika! Pençe Yıldırım Harekatı'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi
Son dakika! Pençe Yıldırım Harekatı'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi
Son dakika! Pençe Yıldırım Harekatı'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi
Son dakika! Pençe Yıldırım Harekatı'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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