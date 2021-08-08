Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in hatıraları uzmanlar eşliğinde restore ediliyor

Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in üniforması, brövesi ve şahsi eşyaları, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi ve Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü uzmanları ile restore ediliyor.

Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in üniforması, brövesi ve şahsi eşyaları, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi ve Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü uzmanları ile restore ediliyor.

Türk Hava Kuvvetlerinin Kıbrıs Barış Harekatında gerçekleştirdiği uyarı uçuşunda, Rum tarafından gerçekleştirilen uçaksavar ateşi sonrasında paraşütle atlayan ve sonrasında esir olarak şehit düşen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in üniforması, brövesi ve şahsi eşyaları uzmanlar eşliğinde restore ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Topel'in söz konusu hatıraları İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi ve Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü uzmanları ile restore edilmesinin ardından bulunduğu müzede sergilenmeye devam edecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı