Şehit Özel Harekat Polisi Yılmaz, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Özel Harekat Polisi Recep Emre Yılmaz (27), Gaziantep'in Nizip ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Özel Harekat Polisi Recep Emre Yılmaz (27), Gaziantep'in Nizip ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından karayoluyla baba ocağı olan Nizip ilçesine getirilen şehit Yılmaz için Hatice Kübra Camisi'nde tören düzenlendi.
Cenaze aracından mesai arkadaşlarının omuzunda musallaya konulan şehit Yılmaz için İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından cenaze namazı kıldırıldı.
Törene şehidin gelecek ay düğün yapacağı eşi Hülya, annesi Havva, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, milletvekilleri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze namazının ardından Bakanlar Soylu ve Gül'ün yanı sıra şehidin mesai arkadaşlarının omuzunda cenaze aracına taşınan şehit Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Nizip Şehitliği'nde toprağa verildi.