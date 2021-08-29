ŞEHİT OSMAN ALTINKUYU CADDESİ ASFALTLANIYOR

ŞEHİT OSMAN ALTINKUYU CADDESİ ASFALTLANIYORYalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve Başkan Yardımcısı Fatih Şahin yapılan asfalt serim işlemlerini yerinde inceledi.

ŞEHİT OSMAN ALTINKUYU CADDESİ ASFALTLANIYOR

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve Başkan Yardımcısı Fatih Şahin yapılan asfalt serim işlemlerini yerinde inceledi. Başkan Vekili Tutuk, cadde üzerinde bulunan esnaflarla sohbet etti. Esnaflar Başkan Vekili Tutuk'a yapmış olduğu hizmetten dolayı teşekkürlerini ilettiler. Yapılan çalışmanın sonuna gelindiğini belirten Başkan Vekili Tutuk; "Şehit Osman Altınkuyu Caddesi'nden hem esnaflarımız hem de vatandaşlarımız yoldan ve kaldırımlardan şikayet ediyorlardı. Uzun yıllardır bu problemi yaşadıklarını bizlere ilettiler. Bizde Yalova Belediyesi olarak konuya duyarsız kalmadık ve kısa süre içerinde başlamış olduğumuz çalışmanın sonuna geldik. Kaldırımları genişletilerek yenilene cadde, yolun asfaltlanması ile modern bir görünüme kavuşacak. Caddemiz hem esnafımıza hem de vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Habermetre