ŞEHİT OSMAN ALTINKUYU CADDESİ ASFALTLANIYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ŞEHİT OSMAN ALTINKUYU CADDESİ ASFALTLANIYOR

ŞEHİT OSMAN ALTINKUYU CADDESİ ASFALTLANIYOR
Habermetre - Haberler | Toplum

ŞEHİT OSMAN ALTINKUYU CADDESİ ASFALTLANIYORYalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve Başkan Yardımcısı Fatih Şahin yapılan asfalt serim işlemlerini yerinde inceledi.

ŞEHİT OSMAN ALTINKUYU CADDESİ ASFALTLANIYOR

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve Başkan Yardımcısı Fatih Şahin yapılan asfalt serim işlemlerini yerinde inceledi. Başkan Vekili Tutuk, cadde üzerinde bulunan esnaflarla sohbet etti. Esnaflar Başkan Vekili Tutuk'a yapmış olduğu hizmetten dolayı teşekkürlerini ilettiler. Yapılan çalışmanın sonuna gelindiğini belirten Başkan Vekili Tutuk; "Şehit Osman Altınkuyu Caddesi'nden hem esnaflarımız hem de vatandaşlarımız yoldan ve kaldırımlardan şikayet ediyorlardı. Uzun yıllardır bu problemi yaşadıklarını bizlere ilettiler. Bizde Yalova Belediyesi olarak konuya duyarsız kalmadık ve kısa süre içerinde başlamış olduğumuz çalışmanın sonuna geldik. Kaldırımları genişletilerek yenilene cadde, yolun asfaltlanması ile modern bir görünüme kavuşacak. Caddemiz hem esnafımıza hem de vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mehmet Nuri Emine Erdoğan Sultan Alparslan
Magazin Alişan Murat Boz Müge Anlı Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Muslera Arda Güler Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ŞEHİT OSMAN ALTINKUYU CADDESİ ASFALTLANIYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 14:44:50. #1.16#

title