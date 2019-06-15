Şehit Onbaşı Halil Kurt için babaevinde mevlit okutuldu
Suriye'nin Azez ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üssüne yönelik terör saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Halil Kurt (23) için Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki babaevinde mevlit okutuldu.
Suriye'nin Azez ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üssüne yönelik terör saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Halil Kurt (23) için Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki babaevinde mevlit okutuldu.
Şehidin babasının Yeşil Mahallesi'ndeki evinde, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Yemek ikramının yapıldığı mevlide, Kaymakam Murat Bulacak, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Kabataş ile şehidin yakınları katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri
21:43 Bahçeli: "İstanbul, kukla ve proje isimlere teslim edilmeyecek kadar önemli ve öncelikli bir...