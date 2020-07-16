Şehit olan komiser yardımcısının ailesine acı haber verildi Van'da, keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan'ın (29), Bursa'da yaşayan yakınlarına şehadet haberi ulaştı.

Van'da, keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan'ın (29), Bursa'da yaşayan yakınlarına şehadet haberi ulaştı.

Şehidin annesinin de yaşadığı Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'ndeki amcası Mustafa Aydoğan'ın evine gelen yetkililer, acı haberi verdi.

Aydoğan ailesinin Türk bayrağı asılan evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Tokat'ın Turhal ilçesi nüfusuna kayıtlı şehit komiser yardımcısının babası Ahmet Aydoğan'ın vefat ettiği belirtildi.

Anne Mediha Aydoğan'ın ise yaklaşık bir aydır, şehidin görevli olduğu Erzurum'da bulunduğu ifade edildi.

Bu arada, 2 kardeşi bulunan şehit İrfan Aydoğan'ın bekar olduğu ve cenazesinin Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA