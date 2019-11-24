24.11.2019 15:05 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:08

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın Öğretmenler Günü'nde anıldı

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde teröristlerce şehit edilen, Şenay Aybike Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde törenlerle anıldı.

Batman Valisi Hulusi Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtalan, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Kozluk Kaymakamı Osman Bilici ve şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın mesai arkadaşlarının hazır bulunduğu anma programı saldırının yaşandığı caddeye karanfillerin bırakılmasıyla başladı.

Burada konuşan Vali Şahin, Aybüke öğretmenin masum, tek gayesi insan yetiştirmek olan, hayatının baharında bir eğitim neferi olduğunu söyledi. Vali Şahin, "Hainler terör örgütü onu bir karne gününde şehit etti. Onun şahsında tüm eğitim şehitlerimizi bu öğretmenler gününde saygıyla anıyoruz" dedi.

Daha sonra şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği okulunda mesai arkadaşlarıyla buluşan Vali Şahin, Aybüke Yalçın anı defterine Öğretmenler Günü mesajını yazdı. Mesai arkadaşlarının seslendirdiği Magosa Limanı türküsü, davetlilere duygusal anlar yaşattı.

Vali Hulusi Şahin burada, şehit öğretmenin görev yaptığı okulda yetişen her bir öğrencinin göğsünü gere gere, kendilerinin şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın öğrencisi olması konusunda övünmesi gerektiğini, burada görev yapan öğretmenlerin de şehit öğretmenin kendilerine bıraktığı mirasın kıymetini bilmesini gerektiğini söyledi.

Program Vali Hulusi Şahin ve beraberindekilerin okuldaki öğretmenlere çeşitli hediyeler vermesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA