Şehit oğlunu en mutlu gününde yalnız bırakmadılar
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Şehit oğlunu en mutlu gününde yalnız bırakmadılar

Şehit oğlunu en mutlu gününde yalnız bırakmadılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şırnak'ın Uludere ilçesinde teröristler tarafından şehit edilen Mehmet Bulut'un oğlu Erhan Bulut, Fatma Bulut ile dünyaevine girdi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde teröristler tarafından şehit edilen Mehmet Bulut'un oğlu Erhan Bulut, Fatma Bulut ile dünyaevine girdi. Şenoba 48. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük ve Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek, Bulut çiftini en mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Şenoba 48. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük ve Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek, 1994 yılında Uludere kırsalında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Mehmet Bulut'un oğlu Erhan Bulut'un düğün törenine katıldı. Tuğgeneral Salih Büyük ve Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek, Erol Fatma Bulut çiftine hediyelerini taktıktan sonra kendilerine mutluluk diledi.

Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek, şehitlerin ailelerini hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Şehidimiz Mehmet Bulut'un oğlu Erhan Bulut ve Fatma Bulut çiftine mutluluklar dilerim" dedi.

Erhan ve Fatma Bulut çifti de Tuğgeneral Büyük ve Benek'e kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti. - ŞIRNAK

Şehit oğlunu en mutlu gününde yalnız bırakmadılar
Şehit oğlunu en mutlu gününde yalnız bırakmadılar
Şehit oğlunu en mutlu gününde yalnız bırakmadılar
Şehit oğlunu en mutlu gününde yalnız bırakmadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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