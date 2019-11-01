Şehit Murat Taş Ortaokulunda STEM odası açıldı

01.11.2019 14:51

Eyüpsultan'da bulunan Şehit Murat Taş Ortaokulunda öğrencilerin fen bilgisi, matematik ve teknoloji alanlarındaki bilgi ve becerilerini gerçek hayattaki problemlerini çözmek için kullanacak aktivitelerle geliştirecekleri STEM laboratuvarı açıldı.



Açılışa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zübeyir Gökhan Doğan'ın yanı sıra, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Uysal, Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütcü ile Şehit Murat Taş Ortaokulunun kardeş okulu olan İzmir Ödemiş Bademli Ortaokulu Müdürü ve okulun STEM öğrencileri katıldı. Açılışta robotik kodlama ve ardunio çalışmalarının geleceğe yön verecek öğrenciler için önemli olduğu vurgulandı.



STEM nedir?



STEM, science, technology, engineering ve math'in (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) kısaltılması olan bir kelimedir. STEM, 2011 yılından itibaren ABD'de uygulanmaya başlayan popüler bir eğitim sistemi olarak dünyada birçok okulda uygulanmaya başladı. Bu sistem sayesinde öğrencilere fen bilimleri ve matematik gibi dersler ezber sistemiyle verilmiyor. Bilgilerin gerçek yaşamda uygulanabilirliği ve problem çözme tekniklerinin geliştirilmesi, merak, araştırma özelliklerinin öne çıkartılması hedefleniyor. İlerleyen teknolojiler ve dijitalleşen dünyada kullanılan cep telefonları, televizyonlar, bilgisayar ve robotik sistemler sayesinde sayısal mesleklere duyulan ihtiyaç ve talep her geçen gün artıyor. Bu sistemleri analiz edebilecek, üretebilecek ve kullanabilecek öğrencilerin üniversitelerde daha rahat eğitim alabilmeleri için STEM eğitimleri, 1-12 yıl arasında sunuluyor. Bu eğitim sistemi sayesinde öğrencilerin geleceğin mesleklerine daha kolay adapte olabilmesi ve mesleki kaygılarının ortadan kaldırılması amaçlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA