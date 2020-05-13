Şehit madencilerin çocukları 4 saatlik sürede babalarının mezarına koştu Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasında şehit olan 301 işçi, acı olayın 6. yıl dönümünde anıldı. Şehit madencilerin çocukları ise korona tedbirleri dahilinde bugün uygulanan 4 saatlik sokağa çıkma izninde babalarına koştu.

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında şehit olan 301 işçi, acı olayın 6. yıl dönümünde anıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün 11.00-15.00 arasında dışarı çıkmalarına izin verilen Somalı madenci çocukları ise bu sürede şehit babalarının mezarına giderek yaptıkları resimleri bıraktı.

6. YILI NEDENİYLE ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

4 SAATLİK İZİNDE, BABALARINA KOŞTULAR

ÇİZDİKLERİ RESİMLERİ BIRAKTILAR

Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma Kaymakamlığı ve Soma Belediyesi tarafından, facianın 6. yılında Soma Madenci Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehitliğe hijyenik maske ile gelen vatandaşlar, şehitlik girişindeki dezenfektan tünelinden geçti. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda, şehit madenciler için dua edildi. Gözü yaşlı aileler, yakınlarının kabrine karanfil bıraktı.Öte yandan Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı Somalı çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile babalarının kabrine gitti. Babalarının mezarları başında dua eden madenci çocuklarından bazıları, babaları için çizdikleri resimleri babalarının kabrine bıraktı.5 yaşındaki Ravza ile 11 yaşındaki Sudenur Çal kardeşler, babaları Kamil Çal'ın kabrini gelip dua edenler arasındaydı. Küçük Ravza, babasının mezarına onun için çizdiği resmi bırakarak 2 büyük kalp ve çiçekler çizdiğini söyledi. Şehit madenci Bayram Erol'un kızı Sudenur Erol (8) da bahçeli bir evin önünde ailesini resmederek, "Çizdiğim resimde babamı sevdiğimi ve ona duygularımı göstermeye çalıştım. Resimde anne ve babamın evlilik yıl dönümü de var. Annemle babam buradalar, ablamla ikimiz de yanlarındayız." dedi.

Kaynak: AA