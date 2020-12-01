Şehit Kubilay Meydan ve Parkı 23 Aralık'ta açılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şehit Kubilay Meydan ve Parkı 23 Aralık'ta açılacak

01.12.2020 10:21 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:26
Şehit Kubilay Meydan ve Parkı 23 Aralık'ta açılacak

Adana'nın Kozan ilçesinde, Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın anısına yapılan meydan ve park tamamlanma aşamasına geldi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın anısına yapılan meydan ve park tamamlanma aşamasına geldi. İçerisinde 6 buçuk metre büyüklüğünde anıtın da bulunacağı park ve meydan, Şehit Asteğmen Kubilay'ın ölüm yıl dönümü 23 Aralık'ta açılacak.

Menemen Olayı'nda şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ismi memleketi Kozan'da yaşatılacak. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatıyla harekete geçen Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Şehit Asteğmen Kubilay'ın anısını ve Cumhuriyet ilkelerini yaşatmak üzere Kozan'da 21 Eylül 2020'de, içerisinde anıtında bulunduğu meydan ve park çalışmasına başladı.

Toplam 10 dönümlük kent meydanı ve parkında 3 bin 140 metrekarede miting alanı ve yeşil alan, 500 metrekare fitness ve çocuk oyun alanı, 100 metrekare spor alanı, 75 metrekare amfi, havuz-su varyasyonları bulunacak.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Genelgede dikkat çeken detay! 7 hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin yok
Genelgede dikkat çeken detay! 7 hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin yok
Cumhurbaşkanlığı tüm kamu kurumlarına gönderdi! İşte memurların yeni mesai saatleri
Cumhurbaşkanlığı tüm kamu kurumlarına gönderdi! İşte memurların yeni mesai saatleri
'Tedbirlerde geç kaldınız' diyen Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Derhal uygulamaya başlayın
"Tedbirlerde geç kaldınız" diyen Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Derhal uygulamaya başlayın

Kozan'ın tarihi kimliğini yansıtan çeşitli tasarım ögeleri ile insanların vakit geçirebileceği, dinlenme, toplanma ve çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapacak nitelikteki proje konseptinde Atatürk'ün devrimlerini simgeleyen 6 adet de inkılap duvarı bulunuyor. Kozan Kubilay Meydanı 23 Aralık tarihinde hizmete açılacak.

Şehit Öğretmen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın anıtı, aydınlanmayı simgeleyecek ve bir elinde meşale ile anıtta yer alacak. - ADANA

Şehit Kubilay Meydan ve Parkı 23 Aralık'ta açılacak
Şehit Kubilay Meydan ve Parkı 23 Aralık'ta açılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Başkan Şahin, 'Atatürk Parkı 5 aralıkta açılıyor'
Başkan Şahin, "Atatürk Parkı 5 aralıkta açılıyor"
Keçiören'in yeni mahalle konağı Şehit Kubilay'da yükseliyor
Keçiören'in yeni mahalle konağı Şehit Kubilay'da yükseliyor
Mersin'de Azerbaycan Parkı açıldı
Mersin'de Azerbaycan Parkı açıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Ali Babacan Murat Kurum Osman Kavala Ali Mahir Başarır
Magazin Hadise Beyonce Ajda Pekkan Gonca Vuslateri
Spor Samatta Orhun Ene Erol Bulut Yılmaz Vural Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kar Aralık Kabine Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şehit Kubilay Meydan ve Parkı 23 Aralık'ta açılacak - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 10:29:48. #1.14#
title