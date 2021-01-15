Şehit Kaymakam Safitürk davasında, yakın koruma polisine 1 yıl hapis
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Şehit Kaymakam Safitürk davasında, yakın koruma polisine 1 yıl hapis

15.01.2021 13:58 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:03
Şehit Kaymakam Safitürk davasında, yakın koruma polisine 1 yıl hapis

MARDİN'in Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edildiği saldırıyla ilgili 9 polisin 'görevi ihmal'den yargılandığı davada yakın koruma polisi Mehmet Kahraman, 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

MARDİN'in Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edildiği saldırıyla ilgili 9 polisin 'görevi ihmal'den yargılandığı davada yakın koruma polisi Mehmet Kahraman, 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakılırken, diğer 8 polisin beraatine karar verildi.

Derik'te, 10 Kasım 2016'da, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk'ün bombalı saldırıda şehit olmasına ilişkin 'görevi ihmal' suçlamasıyla 9 polisin yargılandığı davanın duruşması, Derik Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün ağabeyi ve Trabzon Şehit Aileleri Derneği adına Ahmet Külekçi katıldı. Tutuksuz yargılanan 8 polis, duruşmada yer almazken, Safitürk'ün yakın koruma polisi Mehmet Kahraman ise görev yaptığı başka ilden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu şehit Kaymakam Muhammed Safitürk'ün yakın koruma polisi Mehmet Kahraman'ı 'görevi ihmal' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve diğer 8 polisin beraatine karar verdi.


Şehit Kaymakam Safitürk davasında, yakın koruma polisine 1 yıl hapis

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrullah KARAKAŞ

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