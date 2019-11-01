Şehit İsmail Sarıcan'ın cenazesi memleketine gönderildi

Şehit İsmail Sarıcan'ın cenazesi memleketine gönderildi

Askeri törene katılanlar Şehit Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın naaşını taşıyan aracın gelişi Şehit naaşının taşınması Saygı duruşu ve dua edilmesi ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan...

01.11.2019 10:55

Askeri törene katılanlar

Şehit Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın naaşını taşıyan aracın gelişi

Şehit naaşının taşınması

Saygı duruşu ve dua edilmesi ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Sarıcan için GAP Havaalanında tören düzenlendi. Şehit Sarıcan'ın cenazesi törenin ardından toprağa verileceği memleketi Hatay'a gönderildi.

Kaynak: AA

VİDEO: Şehit İsmail Sarıcan'ın cenazesi memleketine gönderildi
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