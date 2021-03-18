Şehit Hüseyin Mertoğlu'nun ailesine devlet övünç madalyası
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Şehit Hüseyin Mertoğlu'nun ailesine devlet övünç madalyası

18.03.2021 17:41 | Son Güncelleme: 18.03.2021 18:08
Şehit Hüseyin Mertoğlu'nun ailesine devlet övünç madalyası

Burdur Valisi Ali Arslantaş, 2019 yılında Hakkari'de PKK terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Mertoğlu'nun ailesine devlet övünç madalyası ve beratlarını takdim etti.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, 2019 yılında Hakkari'de PKK terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Mertoğlu'nun ailesine devlet övünç madalyası ve beratlarını takdim etti.

Vali Arslantaş takdim sırasında yaptığı konuşmada; "Şehidimizin üstün görev anlayışı içinde feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı olmasından dolayı, 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu gereğince Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi önerisi üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç madalyası tevcih edilmiştir" bu vesileyle başta Şehidimiz Hüseyin Mertoğlu olmak üzere vatanımız ve bayrağımız için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi minnet ve şükran duyguları içerisinde rahmetle anıyoruz" dedi.

Törene Garnizon Komutanı P. Albay Mehmet Fatih Ören, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hakan Başaklıgil, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şimşek katıldı. - BURDUR

Şehit Hüseyin Mertoğlu'nun ailesine devlet övünç madalyası
Şehit Hüseyin Mertoğlu'nun ailesine devlet övünç madalyası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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