Şehit Hakan Gül'ün naaşı Amasya'ya getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Şehit Hakan Gül'ün naaşı Amasya'ya getirildi

05.03.2021 18:54 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:58
Şehit Hakan Gül'ün naaşı Amasya'ya getirildi

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün (45) naaşı, memleketi Amasya'ya getirildi.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün (45) naaşı, memleketi Amasya'ya getirildi.

Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün cenazesi, askeri uçakla memleketi Amasya Merzifon Havalimanı'na getirildi. Askerler tarafından uçaktan indirilen Şehit Gül'ün naaşı, cenaze aracına konuldu. Burada düzenlenen törene şehidin annesi Gülüzar Gül, eşi Fadime Gül, şehidin çocukları Caner ve Ceren Gül, şehidin 2 kardeşi, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, Garnizon Komutanı Mehmet Atlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve şehidin yakınları katıldı.Şehit Gül'ün cenazesi yarın Amasya Doğantepe köyü camisinde öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.


Şehit Hakan Gül'ün naaşı Amasya'ya getirildi
Şehit Hakan Gül'ün naaşı Amasya'ya getirildi
Şehit Hakan Gül'ün naaşı Amasya'ya getirildi
Şehit Hakan Gül'ün naaşı Amasya'ya getirildi
Şehit Hakan Gül'ün naaşı Amasya'ya getirildi
Şehit Hakan Gül'ün naaşı Amasya'ya getirildi
Şehit Hakan Gül'ün naaşı Amasya'ya getirildi
Şehit Hakan Gül'ün naaşı Amasya'ya getirildi
Şehit Hakan Gül'ün naaşı Amasya'ya getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan HARMANCI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Cemal Hünal Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Bingöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şehit Hakan Gül'ün naaşı Amasya'ya getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 19:20:15. #1.15#
title