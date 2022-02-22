ŞEHİT GÜR MEZARI BAŞINDA ANILDI

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinin karşısındaki Irak'ın Kanireş bölgesinde 21 Şubat 2018'te terör örgütü PKK mensuplarının roketatar saldırısıyla şehit edilen Sözleşmeli Piyade Er Cumali Gür, Manavgat'ın Kızılot mahallesindeki kabrinde dualarla anıldı.

Sözleşmeli Piyade Er Cumali Gür, şehadetinin 4'üncü yılında Kızılot mahallesindeki kabrinde anıldı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen anma törenine Kaymakam Abdulkadir Demir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Tunç ve askeri erkan ile şehidin babası Nazım Gür ve şehit yakınları katıldı. Programda Manavgat Müftülüğü'ne bağlı din adamları Kur'an'ı Kerim tilavetinde bulunurken, Kaymakam Demir Şehit Gür'ün kabrine çiçek bıraktı.

Kaymakam Demir, şehidin babası Nazım Gür'e, "Şehadetinin yıl dönümünde şükran ve minnetle yad ediyoruz, şehit Cumali kardeşimizi. Şehidimizden yüce Rabbim razı olsun, mekanı cennet olsun. Sizlere sabır ve başsağlığı versin. Biz yine tüm şehitlerimizin şehadet yıl dönümlerinde mezarları başında anmaya devam edeceğiz. Her zaman için yüreğimiz gönlümüz sizlere açık. Sizler bizim için çok değerli ve kıymetlisiniz" dedi.

Jandarma ekiplerinin sürekli Cumali Gür'ün kabrini ziyaret ederek devriye gezdiğini ve ilgilendiğini anlatan baba Nazım Gür, "Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Askerimizden, jandarmamızdan, polisimizden Allah bin kere razı olsun. Cenabı Allah devletimize milletimize zeval vermesin" diye konuştu.