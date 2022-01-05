Son dakika haber: ŞEHİT FETHİ SEKİN VE MUSA CAN İÇİN MOTOSİKLETLİ KORTEJ İLE ANMA

İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ve seken kurşunun isabet etmesiyle şehit olan mübaşir Musa Can'ın şehit düşmesinin 5'inci yıldönümü anma etkinlikleri kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk ve Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Oktay Tabur'un yanı sıra başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar ve adliye personeli, Sekin'in adliye önünde bulunan heykeline ve şehit düştüğü yere karanfil bırakıp dua etti. Adliye personelinin yanı sıra vatandaşlar da heykele karanfil bırakıp dua etti. Öte yandan Sekin ve Can'ın anısına lokma da döküldü.

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