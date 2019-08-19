Şehit Fethi Sekin adına turnuva

19.08.2019 12:02

Elazığ'ın Baskil ilçesinde şehit Fethi Sekin Uluslararası Muay Thai Altın Kemer Turnuvası düzenlendi.

Türkiye Muay Thai Federasyonu'nca Baskil Hükümet Konağı önünde yapılan turnuvaya 10 ilden 24 sporcu katıldı. Farklı kategorilerde kıyasıya geçen mücadeleler sonrası birinci olan sporculara ödülleri Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat tarafından verildi.

Murat şehit Sekin adına turnuva düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gençleri spora yönlendirmenin önemine vurgu yaptı.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat ise "Sekin, kendi canı pahasına büyük bir faciayı engelledi. Belki isimsiz birçok kahramanımız vardır ama şehidimizin göstermiş olduğu kahramanlıkta dillere destan olmuştur." dedi.

Turnuvayı Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin ve AK Parti İlçe Başkanı Hüsni Kalkan da izledi.

Kaynak: AA