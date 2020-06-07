Şehit Er Anayurt'un cenazesi memleketine getirildi GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Askeri uçağın Tokat Havalimanı'na iniş yapması Askerlerin şehidin naaşını omuzlarda taşıması Şehidin naaşının cenaze aracına nakledilmesi Dua edilmesi Şehidin minibüsteki anne ve babasının üzüntüsü Cenaze nakil aracının hareket etmesi TOKAT - Suriye'nin İdlib bölgesinde nisan...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Askeri uçağın Tokat Havalimanı'na iniş yapması Askerlerin şehidin naaşını omuzlarda taşıması Şehidin naaşının cenaze aracına nakledilmesi Dua edilmesi Şehidin minibüsteki anne ve babasının üzüntüsü Cenaze nakil aracının hareket etmesi TOKAT - Suriye'nin İdlib bölgesinde nisan ayında görevi esnasında yaralanan ve tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er İsmail Anayurt'un cenazesi, memleketi Tokat'a getirildi. Kaynak: AA