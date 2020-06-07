Şehit Er Anayurt'un cenazesi memleketine getirildi
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Şehit Er Anayurt'un cenazesi memleketine getirildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Askeri uçağın Tokat Havalimanı'na iniş yapması Askerlerin şehidin naaşını omuzlarda taşıması Şehidin naaşının cenaze aracına nakledilmesi Dua edilmesi Şehidin minibüsteki anne ve babasının üzüntüsü Cenaze nakil aracının hareket etmesi TOKAT - Suriye'nin İdlib bölgesinde nisan...

07.06.2020 20:15 | Son Güncelleme: 07.06.2020 20:21

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Askeri uçağın Tokat Havalimanı'na iniş yapması

Askerlerin şehidin naaşını omuzlarda taşıması

Şehidin naaşının cenaze aracına nakledilmesi

Dua edilmesi

Şehidin minibüsteki anne ve babasının üzüntüsü

Cenaze nakil aracının hareket etmesi

TOKAT - Suriye'nin İdlib bölgesinde nisan ayında görevi esnasında yaralanan ve tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er İsmail Anayurt'un cenazesi, memleketi Tokat'a getirildi.

Şehit Er Anayurt'un cenazesi memleketine getirildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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