Şehit emniyet müdürü Altuğ Verdi'nin adı okul kütüphanesinde yaşatılacak

13.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:42

Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin adı, okul kütüphanesinde yaşatılacak.

"Kitaplarla Yaşayan Şehitler" sloganıyla yola çıkılarak Yaşayan Şehit Kütüphaneleri Gönüllü Topluluğu, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Bakanlıklarının desteklediği proje kapsamında, Verdi'nin adı, kızı İrem Almira Verdi'nin de daha önce eğitim gördüğü Çayeli Fen Lisesi'nde oluşturulan kütüphaneye verildi.

Vali Kemal Çeber, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, şehitlerin ve şehadetin önemine değinerek, şehitlerin acısını yüreklerinde hissettiklerini, gençlerin de bu değerlerle yetişmesini istediklerini söyledi.

Altuğ Verdi'nin şehadetinin üzerinden bir yıl geçtiğini anımsatan Çeber, "Ateş düştüğü yeri yaktı. Bütün şehitlerimizi ve emniyet müdürümüzü yad ediyoruz. Altuğ kardeşimle Rize'de çok uzun çalışmadım. 1,5 ay kadar bir süre çalıştım. Altuğ kardeşim değerli bir bürokrattı ve güzel bir insandı. Bu ülkeye çok şeyler verdi ve hassas yerlerde çalıştı. Şehit olmasaydı bu ülkeye vereceği çok şeyler vardı. Mesleğinin aslında hem zirvesinde hem de baharındaydı." ifadesini kullandı.

Çeber, Verdi'nin şehadetten çok bahsettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şehit olduğu gün İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu evine geldiği zaman kızı İrem Almira'ya sarıldı. Almira'nın Bakanımıza ilk söylediği 'Babam bana hep şehit olacağını söylerdi ve şehit olduğum zaman ağlamayın dedi.' oldu. Şehidimizin kardeşi Ertunç Verdi de güzel bir mesaj paylaşmıştı. 'Abimin tayini cennete çıktı' mesajıyla hepimizin yüreğini yakmıştı. Altuğ şehidimizle birlikte tüm şehitlerimizi minnetle şükranla ve rahmetle yad ediyorum. Allah hepsini nur içinde yatırsın. Bizlere şehitlerimizle beraber olmayı nasip etsin."

Konuşmanın ardından şehidin kardeşi Ertunç Verdi, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Rize Ticaret Odası adına Şükrü Cevahir, Madenli Belediye Başkanı Necip Yazıcı ve diğer katılımcılara katkılarından dolayı plaket verildi.

Açılışa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk, Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, diğer davetliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA