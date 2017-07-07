Şehit Başsavcının Adı Denizli'de Yaşatılacak
Pamukkale Belediye Meclisinin kararıyla Mehmetçik ve Kınıklı mahallesindeki Almelo caddesinin ismi Başsavcı Mustafa Alper Caddesi olarak değiştirildi.
Pamukkale Belediye Meclisinin kararıyla Mehmetçik ve Kınıklı mahallesindeki Almelo caddesinin ismi Başsavcı Mustafa Alper Caddesi olarak değiştirildi.
Pamukkale Belediye Meclisinin temmuz ayı toplantısında, geçirdiği trafik kazası sonrasında şehit olan Başsavcı Mustafa Alper'in adının kentte yaşatılması kararlaştırıldı.
Buna göre, Mehmetçik ve Kınıklı mahallelerinde bulunan Almelo caddesinin ismi "Başsavcı Mustafa Alper Caddesi" olarak değiştirildi.
Belediye ekipleri, karar doğrultusunda, caddenin yeni tabelasını astı.
Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz sürecinde ülkenin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışan hain darbecilere karşı başarılı ve kararlı çalışmalar yapan şehit Başsavcısı Mustafa Alper'in ismini ilçede yaşatacaklarını söyledi.
Denizli'de 10 Mayıs'ta, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in (48) 20 AB 548 plakalı makam otomobili, Honaz ilçesindeki Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gittiği sırada, Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'ndeki kontrolsüz kavşakta, Uğur T'nin (53) kullandığı 64 DL 821 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpışmıştı. Kazada, Başsavcı Alper ile şoförü Muzaffer Akşehirli yaşamını yitirmiş, koruma polisi yaralanmıştı.