- Şehit babasından evlat nöbetindeki ailelere, 'Eylemlerinde kararlı olma' çağrısı
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- Şehit babasından evlat nöbetindeki ailelere, 'Eylemlerinde kararlı olma' çağrısı

İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK - Haberler | Güncel

Şehit babasından evlat nöbetindeki ailelere, 'Eylemlerinde kararlı olma' çağrısı Gara şehidi Vedat Kaya'nın babası Şehmus Kaya: "Eyleminize çekinmeden devam edin, hepimiz sizin yanınızdayız" "Şehidi olmayan bir devlet düşünemiyorum, binlerce Vedat'lar gelecektir" Çocukları terör örgütü...

Şehit babasından evlat nöbetindeki ailelere, 'Eylemlerinde kararlı olma' çağrısı

Gara şehidi Vedat Kaya'nın babası Şehmus Kaya: "Eyleminize çekinmeden devam edin, hepimiz sizin yanınızdayız"

"Şehidi olmayan bir devlet düşünemiyorum, binlerce Vedat'lar gelecektir"

DİYARBAKIR - Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin telefonla arayıp bayramını kutladıkları Gara şehidi polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şeyhmus Kaya, "Eyleminize devam edin, bizler de sizlerin yanındayız, hepimiz sizin yanındayız. Şehidi olmayan bir devlet düşünemiyorum, mutlaka şehitler olacaktır. Bir Vedat gider binlerce Vedat gelecektir. Hiç çekinmeyin, bu çapulcuların bir çakıl taşı bile yoktur" dedi.

Çocukları terör ögrütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan aileler, teröristler tarafından Gara'da şehit edilen Vedat Kaya'nın babası Şehmus ile annesi Emine Kaya ile şehit er Müslüm Altıntaş'ın annesi Songül ve Babası Şevket Altıntaş'ı cep telefonu ile arayarak hem başsağlığı dilediler hem de Ramazan Bayramlarını kutladılar.

"Bir Vedat gider binlerce Vedat gelecektir"

Gara Şehidi Vedat Kaya'nın babası Şehmus Kaya, ailelere kendilerini aradıkları için teşekkür etti. Acılı baba Kaya, "Ben de sizlerin bayramını kutluyorum. Eyleminizi devam edin, bizler de sizlerin yanındayız, hepimiz sizin yanındayız. Allah razı olsun sizlerden, Bayrağımız ile devletimiz için mutlaka bizlerde şehit olacağız. Şehidi olmayan bir devlet düşünemiyorum, mutlaka şehitler olacaktır, binlerce Vedat'lar gelecektir. Hiç çekinmeyin, bu çapulcuların bir çakıl taşı bile yoktur burada ve bu çapulculara asla yer yoktur" diye konuştu.

Anne Emine Kaya da evlat nöbetindeki ailelerin kendilerini aradıkları için çok teşekkür ederek, bayramlarını kutladı.

"Her yıl bir umudumuz vardı, bu yıl o umudumuzda bitti"

Gara şehidi er Müslüm Altıntaş'ın annesi Songül Altıntaş da kendisini arayan ailelere teşekkür ederek bayramlarını kutladı. Altıntaş, "Aradığınız için teşekkür ediyorum. Müslüm'süz nasıl iyi olursak olmaya çalışıyoruz. Her yıl bir umudumuz vardı, oğlumun geleceği günü bekliyordum. Bu yıl o umudumuz da bitti" diye konuştu.

- Şehit babasından evlat nöbetindeki ailelere, 'Eylemlerinde kararlı olma' çağrısı
- Şehit babasından evlat nöbetindeki ailelere, 'Eylemlerinde kararlı olma' çağrısı
- Şehit babasından evlat nöbetindeki ailelere, 'Eylemlerinde kararlı olma' çağrısı
- Şehit babasından evlat nöbetindeki ailelere, 'Eylemlerinde kararlı olma' çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK

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